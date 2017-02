Trabajadores bancarios no atenderán al público en las ultimas horas del jueves

La Seccional Mar del Plata de la Asociación Bancaria informa que el próximo día jueves 9 de febrero llevará adelante asambleas en los Bancos por lo cual no habrá actividad en las últimas horas de atención. Por otro lado el día viernes 10 no abrirá ninguna entidad bancaria por conmemorarse un nuevo aniversario de la ciudad.

“La medida de fuerza se toma ante la actitud de los Bancos y del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de negar el cumplimiento íntegro de los acuerdos oportunamente suscriptos en 2016, en particular la falta de pago del anticipo salarial, no acatando, en el caso de las entidades financieras, la orden judicial de pagar, y en el caso de la cartera laboral, de no interferir de manera alguna”, señaló el secretario general de la Bancaria, Miguel Guglielmotti.

Ante ello el Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria, estableció iniciar en todo el país los días jueves 9 y viernes 10 asambleas preparatorias de un paro nacional bancario, con cese de actividades durante su transcurso, de acuerdo a la modalidad a determinar por cada Seccional, con manifestaciones en cada una de ellas, y exceptuando de esta medida a las entidades que han cumplido la orden judicial.

Como se resaltó, en el caso de Mar del Plata el jueves 9 no se atenderá al público en las últimas horas de la jornada bancaria y el viernes 10 no abrirán las entidades por conmemorarse un nuevo aniversario de la ciudad.

El gremio también dispuso hacer responsables de las consecuencias del presente conflicto al Ministro de Trabajo y a los bancos involucrados en la mora y el desacato.

Finalmente se convocó al Plenario de Secretarios Generales de Seccionales para el día 13 de febrero, a fin de determinar la fecha del paro nacional.

Una vez más nuestro sindicato acciona responsablemente, pero que, agotado este nuevo plazo, a partir del próximo jueves 9 no podremos garantizar su atención, ya sea por las asambleas, otras medidas de acción, y/o derivaciones de este conflicto.