Tensa sesión en el Senado entre independentistas  y Santamaría por Cataluña

El pleno del Senado ha sido el escenario de máxima tensión entre las fuerzas independentistas catalanas y el Gobierno donde se lanzaron acusaciones cruzados entre los senadores de PDeCat y ERC con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a cuenta del proceso que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el ex president Artur Mas y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega y más aún ante la negativa rotunda de Mariano Rajoy de aceptar la celebración de una consulta secesionista que contraviene los principales artículos de la Constitución.

La vicepresidenta ha evitado precisar las medidas que adoptará el

Gobierno para, llegado el caso, impedir que la Generalitat saque las urnas, como pretende hacer a más tardar el próximo mes de septiembre, pero sí ha asegurado que “la ley se cumplirá y no habrá referéndum”.

Según Santamaría, lo que Cataluña intenta sólo sirve para “disgregar”, ha citado incluso a uno de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura, para quien el derecho de autodeterminación no era sino un “chantaje perpetuo” a España y al Estado democrático.

La vicepresidenta ha respondido a las acusaciones del senador del PDeCat Josep LLuis Cleríes para quien el Gobierno se ampara en “la ley del más fuerte” para imponer su voluntad y pretende, además, “humillar” a los catalanes y perseguir a sus dirigentes “por demócratas” no dudando incluso en “presionar a la Justicia”.

Santamaría ha replicado que “la obligación” de todo aquel que se considere demócrata es “cumplir la ley” y lo contrario es justamente lo “antidemocrático”.

“No se hagan las víctimas cuando son responsables”, les ha espetado la número dos del Gobierno quien no ha dudado en afirmar que el independentismo catalán “se acoge siempre al comodín del procés para tapar su corrupción”.

No se detuvo ahí Santamaría, y ha recordado además que a Artur Mas “lo echó de la Generalitat la CUP“ y a partir de ahí se está sometiendo a la sociedad catalana “a la tensión y a la radicalidad”.

Más adelante, el senador de ERC Miguel Ángel Estrada ha llegado a asegurar que en Cataluña habrá “una revolución que acabará en un referéndum” quiera o no el Gobierno central. Según Estrada “cada vez que la ley entra en conflicto con el deseo de libertad de un pueblo, sale perdiendo la ley”. Y ha añadido: “Si la ley se usa para impedir que la mayoría social se exprese en las urnas, se acaba convirtiendo en el refugio de los opresores”.

Estrada no ha dudado en asegurar, en medio de las protestas de la bancada popular, que el partido que apoya al Gobierno está“lleno de corruptos e imputados”.

La vicepresidenta ha lamentado estas consideraciones y tras asegurar que el referéndum independentista “no se celebrará”, ha urgido al representante de ERC a explicar las afirmaciones del ex juez y ex senador republicano catalán, Santiago Vidal, sobre lasilegalidades que supuestamente se están llevando a cabo por parte de los poderes públicos catalanes para impulsar el proceso independentista.

Para Santamaría, no hay duda de que las fuerzas independentistas catalanas “presumen de saltarse la ley” y eso, ha recalcado, “es poner un precinto a la democracia”

Hugo Barze – Corresponsal en Europa