Metro de Madrid usa ‘empujadores’ para llenar los vagones y evitar la saturación de la Línea 4

Tras el cierre de la línea 8 del metro (Nuevos Ministerios – Aeropuerto de Barajas) a finales de enero, para ejecutar reformas en la línea, esta circunstancia ha obligado a miles de pasajeros a usar la línea 4 (Argüelles – Pinar de Chamartín) como alternativa para desplazarse hacia su destino,

Por tal motivo, el Metro ha colocado “personal de refuerzo”, que en realidad se dedican a empujar a la gente para lograr una mayor ocupación de los vagones cuando llegan al andén de Avenida de América donde cada minuto entran en el andén en hora punta [desde poco antes de las ocho de la mañana hasta las nueve] más de 200 pasajeros

Los usuarios que entran en la estación de Avenida de América a primera hora de la mañana para acceder a la línea 4 hacia Pinar de Chamartín, observan a diario cómo hay más gente de la habitual en el andén.

Si alguien le toca por la espalda para ayudarle a subir al atestado vagón, ¡¡tranquilo,!! No es un“punga”, sobre todo si le escucha decir «métase dentro, por favor».

Si observa a alguien con pinta de revisor, vestido con el uniforme oficial de Metro, con su chaquetilla granate, ayudar a cerrar las puertas del vagón, no piense que está estropeado y hay riesgo de que se vaya a abrir la puerta a mitad del viaje.

SON LOS “EMPUJADORES” DEL METRO

Pese a que la frecuencia del paso de trenes se ha aumentado, pasando un convoy cada dos o tres minutos, el metro ha tomado las mayores precauciones para evitar el colapso y cualquier incidencia derivada de él.

Otra empujadora de Metro en un momento de acceso a los vagones

Por la megafonía del andén se advierte a los viajeros que «se distribuyan a lo largo del andén para facilitar la entrada de los pasajeros al tren».

Esta suerte de “empujadores”, al modo de los del Metro de Tokio, aunque [los tokiotas dan verdaderos empellones a los viajeros para que entren al vagón mientras los madrileños lo hacen con amabilidad],

Hasta la llegada del convoy se mantienen de espaldas a la vía vigilando la llegada de viajeros y su colocación. Al llegar los vagones, están atentos de que la entrada se produzca con normalidad, y aconsejan dónde colocarse. agilizan la salida

«Yo he llegado a ver cómo sacaban a gente del tren porque no cabían», comentaba ayer un usuario habitual de la línea, que indicaba que al llegar a la estación no suele poder entrar en el primer tren, sino que tiene que esperar.

Fuentes del Metro evitan hablar de empujadores o colocadores, sino de «personal de refuerzo que trata de que el servicio sea lo más ágil posible y puedan circular el mayor número de trenes»,arañando «segundos» en cada uno de los pasos del convoy..

Asimismo se ha incrementado la frecuencia del paso de trenes hasta en un 14% para absorber la demanda de usuarios, según precisa un portavoz del metro

Hugo Barze – Corresponsal en Europa