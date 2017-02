Bashar Al Asad ha ahorcado en secreto a 13.000 personas en cinco años en Saydnaya

Uno de los últimos informes de Amnistía Internacional (AI) revela una calculada operación de ejecuciones extrajudiciales en la prisión de Saydnaya, localidad situada a 35 kilómetros de Damasco.

Según el mencionado informe entre 2011 y 2015 han sido ahorcadas hasta 13.000 personas en esta prisión. “La mayoría de estas personas son civiles presuntamente opositores al Gobierno”, señala el documento publicado por AI.

Mientras a la vista de la comunidad internacional siguen muriendo civiles en Siria bajo los bombardeos y los enfrentamientos armados, el régimen de Bashar Asad lleva a cabo en secreto una campaña de ejecuciones sumarias.

Los ahorcamientos se llevan a cabo una o dos veces por semana, de madrugada. Se les hace ‘el paseo’ hacia una zona de la prisión donde se les dice que les van a trasladar. Algunos reclusos piensan que les van a liberar.

Pero no es así, les llevan a celdas donde se les golpea brutalmente y luego son llevados a una sala de ejecuciones. “Durante todo este proceso, las víctimas tienen los ojos vendados y no saben cómo ni cuándo van a morir hasta que se les pasa la soga alrededor del cuello”, reza el informe.

El documento cuenta con numerosos testimonios de testigos que relatan un régimen de torturas y horror constante, que acaba sólo con la muerte en prisión.

“Los tienen colgados allí 10 o 15 minutos. Algunos no morían porque pesaban poco. En el caso de los jóvenes, su peso no los mataba. Los ayudantes de los funcionarios los bajaban y les rompían el cuello“, relata un ex juez que presenció las ejecuciones.

Luego, sacan los cadáveres en camiones y los entierran en fosas comunes sin informar a sus familiares.

Uno de los presos de la cárcel de Saydnaya, antes y después de pasar por prisión.

“Era un regalo morir. Estábamos deseándolo. No estábamos tristes por morir porque eso es lo que hacíamos en prisión. Morir cada día, lentamente”, cuenta Hamid, ex militar arrestado en 2012 y recluso de esta prisión, cuyo testimonio se incluye en el documento.

Estas prácticas, “que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, son autorizadas por las máximas instancias del Gobierno sirio”, denuncia AI. “Los horrores expuestos en este informe revelan una campaña oculta y monstruosa autorizada por las máximas instancias del Gobierno sirio, encaminada a aplastar cualquier forma de disidencia en la población siria”, afirma Lynn Maalouf, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional con base en Beirut.

El informe Human Slaughterhouse: Mass hangings and extermination at Saydnaya prison (Matadero humano: Ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión siria de Saydnaya) se publica a pocos días de que comience en Ginebra una nueva ronda de negociaciones como intento de poner fin al conflicto en Siria.

“Las conversaciones de paz sobre Siria que se celebrarán próximamente en Ginebra no pueden ignorar estos hallazgos. La ONU debe realizar inmediatamente una investigación independiente sobre los crímenes que se están cometiendo en Saydnaya y exigir el acceso de observadores independientes a loscentros de reclusión“, añade Maalouf.

AI calcula que, desde que comenzó la guerra en este país árabe, en 2011, hasta agosto de 2016,habrían muerto en las cárceles sirias más de 17.000 personas como consecuencia de las condiciones inhumanas y las prácticas sádicas de tortura. A esta cifra se añaden ahora otros 13.000 muertos que este nuevo informe revela sólo en la prisión de Saydnaya.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa