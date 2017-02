Un viaje por la capital de Nepal de la mano de un joven estudiante italiano

Manuel Bovello es un joven estudiante italiano de la carrera de Medicina que por espacio de 22 días fue voluntario en el Said Memorial Hospital de Katmandú, donde cumplió una importante tarea junto a profesionales de ese centro asistencial. La oportunidad le fue propicia para recorrer el valle de la Capital de Nepal, aprendiendo sobre la cultura del lugar.

Fue en ese marco, que en una Nota Especial para “el Retrato…” contó su experiencia en primera persona y que hoy compartimos con nuestros lectores.

Mi nombre es Manuel y soy un chico italiano de 22 años con una pasión por los viajes. El 18 de diciembre de 2016 partì con “Volunteering Solutions, una asociación que ofrece diferentes experiencias de voluntariado en diferentes países de todo el mundo, a Katmandú, Nepal.

Del 18 de diciembre de 2016 y hasta 9 de enero de 2017 estuve en Katmandú, en la casa de los voluntarios. Durante este tiempo en Nepal he sido voluntario en el Said Memorial Hospital.(Estudio Medicina, y esta experiencia me ha enseñado mucho acerca de un entorno totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado) . Estuve en el Hospital durante la semana aproximadamente 5 horas por día, y los fines de semana he tenido la oportunidad de hacer viajes fuera del valle de Katmandú.

Durante este tiempo pasado en Nepal tuve la oportunidad de aprender mucho sobre una cultura nueva para mí y conocer más acerca de las fantásticas personas que tuve oportunidad de relacionarme.

La comida del lugar

Una de las primeras cosas que me gustaría mencionar es su plato típico, el Dal Bhat. Consiste de un único plato que los nepalíes comen todos los días y consta de:

Arroz

Lentejas

Papas al curry

Variedad de verduras

Si tienes programado ir a Nepal, prepárate para comer arroz, lentejas y patatas!!

Durante mi estancia me alimenté en la casa de una familia de Nepal que dio de comer a todos los voluntarios (estábamos 5/6, cada semana alguien se iba y llegaba uno nuevo, pero nunca éramos más de 6). Hay que decir que la comida, aunque no es muy variada, me encantó y lo recordaré para siempre. (Incluso comer sentado en el suelo con una mesa muy baja y plato y tazones” de metal).

El turismo en Nepal

La mayor parte del turismo en Nepal es debido a las muchas oportunidades para practicar senderismo que ofrece este país y las montañas increíbles que se encuentran en Nepal (incluyendo el Everest, la montaña más alta del mundo).

Los lugares que pude visitar fueron Pokhara y Chitwan , partiendo de Katmandú.

Katmandú, un lugar increíble

Pasé gran parte de mi tiempo en Katmandú en Nepal. Sin duda un lugar increíble, lleno de coches, perros y monos (y la contaminación) Yo mismo fui por ahí con una máscara debido a que el aire es muy pesado (aunque la mayoría de los nepaleses están usando máscaras). Dicho esto, lo más llamativo al principio es el tránsito, no hay semáforos ni el paso de peatones y es realmente sorprendente cómo conducen (además manejan del lado derecho como los británicos). Por lo tanto hay que tener cuidado al cruzar y la primera vez que uno cruza hay que unirse a grupos de gente local

Sin embargo, Katmandú es precioso. Es un lugar que permanece en el corazón, por su vitalidad y por la amabilidad de la gente. Y, además, es muy barato, se puede comer en los restaurantes por 4 euros , sin problemas! Incluso los taxis son muy baratos, aunque me gusta caminar y casi siempre iba caminando.

Los lugares mas bellos

Los lugares más hermosos de mi visita en Katmandú son sin duda:

DURBAR y THAMEL – o la plaza “central” y tod o el vecindario. Hay una cuota que pagar para ir allí, pero al pasar por lugares alternativos. Nunca tuve que pagar por ello durante mis 3 semanas en Nepal. Hay tiendas y restaurantes. Es un lugar muy agradable para caminar y comer.

Por desgracia, el terremoto de 2015 destruyó la mayor parte de los templos en Durbar Square, y después de un año y medio todavía , los daño son claramente visibles.

Estupa de la BOUDHANAT – famoso templo budista muy grande y hermoso. Definitivamente vale la pena una visita, si estás en Katmandú.

SWAYAMBHUNATH – conocido como templo de los monos porque está poblada por monos. En Katmandú hay monos alrededor de la ciudad, son tranquilos y hermosos.

A MONKEY TEMPLE se llega después de una subida, pero es realmente sorprendente y desde allí se puede disfrutar de una excelente vista de toda la Katmandú.

DE – TEMPLO DE PASHUPATINATH, es un complejo de templos budistas e hindúes (las dos religiones principales de Nepal). En este lugar, realmente enorme, hay varias ceremonias que incluyen la funeraria donde se queman los cuerpos de los difuntos (a veces el olor es molesto). En este caso también se paga para entrar (obviamente sólo los turistas pagan. Hay precio de turista y precio de Nepal.

POKHARA. Uno de mis fines de semana lo pasé en Nepal en Pokhara, que es, de acuerdo con los nepaleses, el “corazón” de Nepal. Para llegar desde Katmandú, aunque sólo está a 200 kilómetros tomó casi 9 horas en bus por caminos de tierra. Infierno, pero definitivamente vale la pena el esfuerzo. Y, quizás el mejor lugar turístico en Nepal. Es una ciudad pequeña pero bellísima, también llamada la ciudad de los lagos. A partir de aquí una gran cantidad de rutas de senderismo.

