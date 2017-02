Artur Mas: “He dicho que yo era el responsable de todo”

El abogado le preguntó sobre si él era el responsable último, como president de Cataluña, que el 9N estuvieran abiertos los colegios para acometer la consulta.

Tras un largo rodeo, al terminar la respuesta, dio por acabada su intervención: “He acabado, señoría”.

A lo que Barrientos respondió: “No ha acabado porque no ha contestado a la pregunta. Le han preguntado si era el responsable de abrir los colegios”, insistió el presidente del tribunal. Mas, molesto, replicó: “Sí que he contestado porque he dicho que yo era el responsable de todo, y ‘de todo’ quiere decir que de esto también, por tanto, era responsable de todo, si es de todo también de esto”, concluyó

LLEGARON CAMINANDO PERO NO ENTRARON CON BUEN PIE

El paseo hasta el Palacio de Justicia fue un baño de multitudes para Más, Ortega y Rigau, sin embargo, la cosa no empezó con buen pie porque los acusados por la celebración del 9N entraron con media hora de retraso a la cita que tenían en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se celebra el juicio.

La demora provocó un gran malestar entre los abogados y la Fiscalía.

Eran las 9.25 horas de la mañana y los acusados por desobediencia y prevaricación seguían sin entrar al tribunal, disfrutando del baño de masas que se dieron a las puertas del tribunal, donde eran apoyados por cuarenta mil independentistas, llegados de diferentes puntos de Cataluña

En el interior de la sala, durante la declaración del expresident, las cosas siguieron mal. El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, no tuvo problemas en hacer gala de una tajante actitud para que Artur Mas selimitasee a responder a las preguntas que se le formulaban desde el estrado.

En un momento Barrientos le advirtió “usted viene como acusado, no como presidente”, y luego le sugirió que se guardara“en su fuero interno” los motivos por los que no estaba dispuesto a responder a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación popular.

Nada más comenzar la vista y cuando el ex president Mas ya estaba sentado en el lugar correspondiente, expresó ante Barrientossu deseo de contestar únicamente a las preguntas de la defensa y quiso aclarar por qué no estaba dispuesto a responder ni al fiscal ni a la acusación y dijo al respecto : “Por las mismas razones que dije en fase de instrucción, porque creo que la Fiscalía forzó…” Fue en ese momento entonces cuando el presidente del tribunal le dejó claro que no le interesaban sus razones: “Los motivos por los que no responderá se los guarda en su fuero interno”.

Resignado, Mas incidió entonces en que solamente contestaría “a la defensa y a usted como presidente del tribunal”, a lo que Barrientos volvió a matizar: “No, usted sabe que yo, como presidente del tribunal, no debo realizar preguntas”.

De todos modos, en el transcurso de su declaración, Artur Mas intentó hacer algún alegato más próximo a lo político que a otra cosa, ante lo que también Barrientos tuvo que intervenir recordándole que estaba sentado en esa silla en calidad de acusado, no como presidente de la Generalitat. “Usted viene como acusado, no como presidente”, replicó Barrientos cuando Mas trató de justificar el 9N desde un punto de vista político.

Fue en el momento en que Mas justificaba que “si tan evidente era que yo era un delincuente, o que íbamos a cometer los delitos de los que ahora se nos acusan, yo me pregunto ¿cómo puede ser que el TC no hiciera nada para hacer cumplir su resolución?” A lo que el presidente del tribunal le reprendió que su obligación era responder preguntas, no formularlas, bajo su condición de acusado.

La nueva intervención del juez hizo que el abogado perdiera el hilo en sus preguntas. Entre sonrisas y el reconocimiento del despiste -“disculpe señoría, pero se me ha ido el santo al cielo”-, el letrado tuvo que ser asistido por su ayudante, que le indicó el asunto que se estaba tratando.

