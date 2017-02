Duprat y Cohn, directores de “El Ciudadano Ilustre” premiados con un Goya

Una vez finalizada la ceremonia de los Premios Goya, El Retrato de Hoy recogió declaraciones formuladas por Gastón Duprat y Mariano Cohn, directores de “El ciudadano ilustre” galardonada como la Mejor Película Iberoamerica.

Consultados sobre la repercusión que tendrá en Argentina el Goya, respondiero, que “este premio para nosotros es super importante, aunque cuando decimos nosotros, incluismos a Televisión Española y Alfonso Blanco,gracias a cuya colaboración pudimos concretar esta película. En realidad podríamos hablar de coproducción. Sin el apoyo de ambos no hubiera sido posible plasmarla en una realidad “

La compañera de una emisora, se mostró soprendida porque en el momento de agradecer la distinción, fue Mantovani, el productor quien pronunció las palabras de rigor. Gastón y Mariano, respondierón que no había sido casual esta circunstancia, que la habían hablado ante la posibilidad de ser distinguidos con el premio, incluso habíamos preparado un pequeño guíón….

Al preguntarles por el recorrido de El ciudadano ilustre, de cara a la posible nominación para el Oscar, comentaron que si bien fue una desilusión que no se concretara, habían recibido comentarios favorables sobre la película..

De todos modos, dijó Mariano, este año no entró ninguna película en español para ser nominada… no es un consuelo, pero es que no entro ninguna, no solo la nuestra.eso en parte nos consuela….

…¿Cuando tuvieron la sensación que la película tenia buena aceptación:?

En dos ocasiones, la primera fue en el festival de Venecia, cuando la gente se quedó aplaudiendo casi quince minutos, fue increible.!

Luego la presentamos en el Festival de Valladolid, y luego de la proyección, la gente nos decía que el tema de la película les resultaba tremendamente cercano, que incluso podrían poner nomb res y apellidos , que era una historia, un argumento de pueblo y que se sentían identificados con la historia…

Con relación al documental presentado tiempo atrás en San Sebastián, dijeron que lo van a exhibir en breve en Argentina, ya que en abril se realiza el FIC, un festival internacional de cortos y que lo presentarán en dicha ocasión. ,

En las semanas próximas regresarán a Buenos Aires con el “Cabezón” en alguna de las maletas para presentarlo ante el público argentino.