Trabajadores preocupados por las prestaciones y la continuidad laboral

En el marco de una jornada de numerosos reclamos en la sede del PAMI, ubicada en Balcarce y Salta, Patricio Becherini, secretario de Acción Social de ATE en el PAMI, dialogó con “el Retrato…” acerca de la situación crítica que atraviesa la Obra Social y manifestó que “por ahora” no tienen previsto ninguna medida de fuerza, pero que para el próximo jueves convocaron a varios centros de jubilados.

“Lo que hablamos en la Asamblea es que nos vamos a seguir reuniendo todos los jueves, siempre por la misma problemática: el tema de los contratados y el tema de las carencias prestacionales que siguen estando iguales”, afirmó Becherini a “el Retrato…”

Asimismo, comentó que “sigue el problema de los stent con una demora y preocupa el tema de los bolsones”. A su vez, explicó que “cuando una persona fallece en lugar de asignárselo a ese bolsón a la persona que está en lista de espera, se da de baja. Tienden a que desaparezca”.

“Junto con ello, tenes lugares que también están complicados, como es el caso de los comedores que están trabajando con la misma plata que el año pasado, pero para comprar los alimentos hoy día va a bajar mucho la calidad y son casos que no se ven, porque no llegan a la delegación, porque hay mucha gente que está tan precarizada, que no viene para el centro, viven por la periferia y no se visibiliza todo eso”, apuntó.

El dirigente criticó que el tema “de cortar a partir de los 8.000 u 8.500 pesos la medicación a los jubilados, cuando el propio INDEC marca que la pobreza es por debajo de los 13 mil pesos. No tiene absoluto sentido, ellos mismos marcaron ese límite, por eso no se entiende

“Pami está desviando fondos hacia el club Boca Juniors y no se sabe en carácter de qué”

Además, Becherini cuestionó que “incluso hay un convenio entre el Pami y Boca Juniors, un pacto entre Angelici y Regazzoni, donde el Pami está desviando fondos hacia el club, no se sabe en carácter de qué y en un momento en que están bajando medicamentos, no me parece razonable sacar dinero del Instituto”.

Seguidamente, el representante de los trabajadores de Pami señaló en conversación con “el Retrato…” que “Mar del Plata es la tercera ciudad en el mundo con más cantidad de gente mayor de 60 años y no está tratada con esa complejidad, porque sino históricamente tendrían que haber hecho algún control demográfico o adaptar la situación de la ciudad a la Mar del Plata futura que se veía venir, donde todos los meses se jubilaba gente y se venía a vivir a la ciudad”.

En relación a lo anterior, añadió que “ahora esto complejizó más la situación de la ciudad. Está claro que hay cosas que son de ahora, por ejemplo el tema de gastos y desviación de fondos, pero hay otras que tienen que ver también con larga data, no solo atribuible a ésta gestión. No se hizo nada como corresponde y eso, es lo que vamos a plantear en la Municipalidad” y acotó que “no puede ser que Mar del Plata con ésta complejidad y con ésta cantidad de adultos mayores no tenga la infraestructura que tiene que tener como ciudad”.

En ese contexto, se refirió a los pasos a seguir y detalló que “la preocupación es grande”, pero que van a reunirse todos los jueves para ello. “Para el próximo jueves hemos convocados a varios centros de jubilados, porque la problemática es tanto de los trabajadores como de los jubilados. Es el mismo barco y si se hunde, nos hundimos todos”, puntualizó.

“Vamos a crear un comité de crisis entre varios sectores, van a venir algunos de ANSES, centro de jubilados, nosotros que somos un gremio y tenemos el miércoles una reunión con la comisión de salud, en la Municipalidad para hablar de éste tema y después vamos a tener la banca 25”, resumió.

Y agregó que “por la ley de creación del Pami, este organismo es de los trabajadores y de los jubilados, se compone de pasivo y activo, no tiene por qué el estado meterse y sacar plata para otras cuestiones. Hay muchas resoluciones que salen el Boletín Oficial que demuestran eso”.

“Nos preocupa el tema de tener una privatización encubierta”

Por otra parte, el secretario de Acción Social de ATE en el PAMI, reconoció: “Nos preocupa el tema de tener una privatización encubierta, donde en ese caso, vamos a perder una obra social que es la más grande de Latinoamérica y que tiene un carácter solidario, como ninguna otra” y agregó que “te da una prestación única y en los papeles no se concreta tampoco, porque estamos teniendo afiliados de primera y segunda, cuando para nosotros todos los afiliados tienen que ser iguales y tienen que tener la misma prestación”.

Buscan que los contratados pasen a planta permanente

En relación a otra de sus preocupaciones: el tema de los trabajadores contratados, explicó a “el Retrato…” que tienen 14, de los cuales 12 están en Mar del plata y los otros 2 son de la zona. “No es grave la situación en cuanto a cantidad, pero sí en cómo están los chicos, porque hace muchos años que están y hacen falta por la cantidad de afiliados que hay en la ciudad”, sostuvo y a la vez, remarcó que buscan “que pasen ya a planta permanente”.

“Los compañeros contratados cobran la tercera parte en negro, tienen que pagar su monotributo, no tienen obra social directa ni defensa gremial, no tienen vacaciones, ni ausentes con aviso, ni días de examen, hacen la misma tarea que el de al lado, pero con muchas injusticias. Se lo merecen y queremos que se agote”, expresó y a la vez, señaló que “Mar de Plata tiene una necesidad extrema de crear puestos de trabajo, no soporta un desempleado más”.

Por último, resaltó que “por ahora” no tienen previsto realizar ningún paro de actividades. “Empezamos con el luto, nos hemos hecho escuchar y queremos en primer lugar, que la gente tome conciencia de lo que está pasando. La situación es muy compleja, pero todavía no es el momento para concretar una medida de fuerza”, concluyó Becherini en conversación con “el Retrato…”