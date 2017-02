…y al final se decidieron: La CGT anunció un paro general para fines de marzo

El 7 de marzo habrá una movilización de los gremios industriales al Ministerio de Producción y a fines de ese mismo mes, en fecha a definir, tendrá lugar un paro general a partir del mediodía.

El triunvirato que conduce la reunificada CGT anunció su decisión de no volver a participar más de las Mesas de Diálogo para la Producción y el Trabajo debido a la pasividad del gobierno de Mauricio Macri ante el incumplimiento por parte de las cámaras empresariales de los puntos acordados en esos encuentros.

Tras la reunión del Consejo Directivo de la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña anunciaron además una movilización de todos los gremios de la industria para el próximo 7 de marzo a las puertas del ministerio de Producción

Y anticiparon la realización del varias veces anunciado pero siempre postergado paro nacional. En ese sentido anunciaron un paro general en una fecha todavía a definir de la segunda quincena de marzo. El paro y movilización, a la que se sumarán las organizaciones sociales, no será por 24 hs. sino que comenzará a partir del mediodía.

“El paro es en defensa del trabajo y la producción. En defensa de las paritarias libre. Em defensa de los convenios colectivos de trabajo. En defensa del sistema previsional, de salud y de la seguridad social. En defensa de la Educación. Y en contra de la flexibilización laboral y el aumento indiscriminado de tarifas” señaló Daer.

Schmid por parte fue tajante: “El diálogo está roto en la medida en que el gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico. Este gobierno sigue generando incertidumbre en los trabajadores, las tarifas siguen subiendo ye so está erosionando el poder adquisitivo del salario”.

“Ya hubo muchos compromisos y no se cumplió con ninguno -siguió a su vez Acuña- todo lo que se conversó y firmó no se cumplió ni de parte de los empresarios ni del gobierno nacional. Está claro que están jugando en conjunto en contra de los trabajadores. Los bancarios obtuvieron un aumento y el gobierno, a través del ministerio de Trabajo, no quiere que lo cobren y recurrió a la justicia para eso”.

Y advirtió: “Esto no es una medida de fuerza solamente, es el inicio de un plan de lucha para que cumplan los compromisos contraídos”.

Desde la CGT cifraron en más de 400 mil, los trabajadores -entre formales e informales- que perdieron el trabajo desde la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación “y son muchísimo más los que tienen miedo a perder el trabajo y muchísimos más aun lo que aun teniendo trabajo no les alcanza para llegar a fin de mes” concluyó Acuña.