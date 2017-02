Franganillo: “No hay política en el área cultural; no hay un proyecto ni creatividad”

El productor del Ciclo Planeta desde hace 20 años, Marcelo Franganillo (FOTO), al referirse a la actual situación de la cultura de Mar del Plata dijo “No hay política en el área cultural, no hay un proyecto”, disparó, a la vez que reconoció que Marcelo Marán debería ser el Secretario de Cultura de General Pueyrredón.

Al hablar de las charlas Franganillo resaltó que “no hay antecedentes en el país de un ciclo que haya durado 20 años” y a la vez, señaló que “el ciclo son 8 charlas, que al margen de eso, se hizo la presentación del libre de Cabezas en Pinamar y Osvaldo Gross hizo una clase magistral de pastelería”. Además, comentó que van “a hacer un ciclo más en el Museo del Mar que arranca el 9 de febrero a las 8 de la noche y continúa el 9, el 16 y el 23”.

Asimismo, detalló: “Todo lo que hemos hecho nos ha salido muy bien, hay un gran equipo atrás y si esto no lo hiciera con Planeta, no lo podría hacer” y agregó que todas las cosas que han hecho “han tenido un sponsor nacional o internacional, como el caso de Zurich, del Banco Hipotecario, etcétera”, pero que hoy “las promociones se achicaron mucho, primero por el Código de Publicidad y segundo, por la situación del país”.

A su vez, comentó que “el ciclo se hace, porque son varias patas. Primero por la editorial, que da elgran apoyo para que se haga; el Banco Hipotecario, que es un sponsor fenómeno y que le interesa el ciclo; el Hotel Costa Galana es central, porque también hace una apuesta muy importante; la gente de Canal 10; la Municipalidad de Pinamar, que hace muchos años que se hace en el teatro de ahí. Todo eso se hace, porque hay una suma de voluntades, sino sería algo muy costoso”.

“Este ciclo empezó con la Municipalidad, cuando Nino (Ramella) era Secretario de Cultura, hasta que Planeta me dijo que no podían seguir bancando hoteles, aviones y empezó el sponsoreo”, expresó Franganillo y aclaró que cuando hacían la Gala del Mar, “que era una producción muy costosa, porque era de alta calidad, lo único que le pedíamos al Estado era que ellos pongan la sinfónica municipal y el espacio, porque después pagaba Zurich absolutamente todo”.

“No veo una gestión en Cultura”

En relación a la Gala del Mar, el reconocido productor afirmó: “Hice un impasse con la Gala. Creo que no están las condiciones dadas para hacerla. No veo una gestión en Cultura como para poder arriesgarme a hacer semejante evento, aunque en realidad nunca fui convocado, solo me llamó la Secretaria de Turismo, pero era diciembre y le dije de sentarnos en marzo”.

“Uno va descubriendo cosas y con el tiempo fui viendo que en el mundo todos los grandes países tienen su Gala de Verano y en Argentina ésta era la Gala del Mar, todos querían venir a cantar en ella, todos tipos profesionales, que tienen carrera en el extranjero, que cantaban en el Colón, hubo figuras internacionales incluso. Creo que se puede recuperar”, manifestó.

“Marán tendría que ser Secretario de Cultura”

En relación a la actual gestión de cultura, Franganillo en conversación con “el Retrato…” aseguró que nunca lo llamaron y que no conoce a la actual Secretaria del área. “Creo que es el análisis de todos que no funciona como debería funcionar, me fijo por lo que leo, pero no hay política en el área cultural, no hay un proyecto”, criticó.

“Están pasando cosas en cultura que son muy graves. Desde lo individual y lo privado, creo que se hacen muchas cosas, hay una gran movida, el movimiento de la plástica en Mar del Plata es muy importante, la literatura veo que también hay un movimiento, pero el Estado no lo está conteniendo, porque no hay políticas culturales”, apuntó el productor y se refirió a que “Marcelo Marán tendría que ser Secretario de Cultura de la ciudad”, a la vez que destacó el manejo que tiene del Centro de Arte Radio City – Roxy.

“El Ciclo explotó, fue muy bueno”

Por otro lado, se refirió a la temporada de Mar del Plata, sostuvo: “En cuanto a lo que hago, el Ciclo explotó, fue muy bueno. Cuando pones espectáculos de nivel la gente va, lo de Osvaldo Gross fue una cosa impresionante y lo que más me llamó la atención, fue la cantidad de gente joven que asistió”.

“Se produce con la cocina un fenómeno parecido a lo que pasó con el periodismo en los 80, que todo el mundo quería estudiar periodismo hoy todos quieren ser cocineros... Esperaba toda gente mayor, pero el 70 por ciento era toda gente joven”, resaltó.

Por último, Franganillo se refirió en diálogo con “el Retrato…” a que “lo que hace Brasil y otros lugares, que te dan tantas cuotas, hace que haya que buscarle una vuelta de tuerca a la ciudad, la ciudad es linda. Me gustaría que estemos mejor obviamente, pero hay que ser creativos y hace mucho tiempo, no lo veo eso”.